Системы ПВО сбили еще 11 дронов на подлете к Москве

Tекст: Катерина Туманова

«Ещё 11 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации девяти направлявшихся к Москве вражеских дронов. Всего с начала суток было сбито 20 БПЛА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник аэропорты Внуково и Шереметьево ограничили прием и отправку рейсов.

Средства ПВО сбили над страной 87 украинских дронов в течение понедельника. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 192 украинских дрона.