Аэропорты Внуково и Шереметьево ввели ограничения на полеты

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», –сказано в сообщении.

Росавиация напомнила, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Внуково и Шереметьево, так как возможны корректировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник аэропорты Шереметьево, Внуково и Жуковский создали запасы противообледенительных реагентов в преддверии сильнейшего снегопада в Москве.

Средства ПВО сбили над страной 87 украинских дронов в течение понедельника. В ночь на понедельник над Россией уничтожили 192 украинских дрона.