Врачи назвали легкий кашель возможным признаком скрытой астмы

Tекст: Катерина Туманова

Легкое покашливание часто ошибочно принимают за остаточные явления после простуды или хронический бронхит, из-за чего пациенты годами не обращаются за медицинской помощью, передает РИА «Новости» предупреждение врача.

«Идея, что астма – это обязательно приступы удушья, скорая помощь, больница и инвалидность, в корне неверна. Могут быть приступы удушья, и это не астма, а может быть небольшое подкашливание, и это астма. Можно вот так слегка подкашливать, не обращать на это внимание и думать, что это какой-то бронхит, а это на самом деле бронхиальная астма», – пояснил Пальман.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев добавил, что около 8 млн россиян живут с астмой без официально поставленного диагноза. Поводом для обращения к специалисту должны стать одышка, кашель и выделение мокроты.

Болезнь диагностируется при наличии специфического воспаления в бронхах. Первые признаки заболевания чаще всего возникают в детском или подростковом возрасте, однако иногда дебют астмы случается и после 30 лет.

Большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме, которую современная медицина позволяет эффективно контролировать.

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