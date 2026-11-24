Ирландский экономист Пилкингтон назвал Каллас необразованной

Tекст: Катерина Туманова

«Но все еще глубже. Ее семья принадлежала к номенклатуре, несмотря на то, что она говорит о советских репрессиях. <…> Да, она необразованный человек, да, у нее тоже много скелетов в шкафу», – приводит ТАСС выдержку из поста Пилкингтона в соцсети.

В начале сентября во время визита в Ирландию Каллас заявила, что республике повезло иметь «лучших соседей, чем у некоторых других стран Европы», имея в виду присутствие британского флота.

После этого постоянный представитель России при международных организациях в Вене Ульянов посоветовал ей тщательнее готовиться к выступлениям, отметив неосведомленность главы внешнеполитической службы ЕС об ужасах британской политики в отношении ирландцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила об откровенно русофобских позициях главы европейской дипслужбы.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал Каллас ответственной за директивы о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Тбилиси.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах».