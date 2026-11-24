Tекст: Катерина Туманова

Премьер-министр Катара заявил, что в Вашингтоне состоялись «конструктивные дискуссии» с государственным секретарем США Марко Рубио, в том числе для возобновления диалога Вашингтона и Тегерана, передает Al Jazeera.

«Мы продолжаем развивать достигнутое и расширять области сотрудничества таким образом, чтобы это отвечало интересам и устремлениям наших дружественных стран», – написал он в соцсети Х.

По словам премьера Катара, «ситуация на Ближнем Востоке не сможет выдержать очередной эскалации между США и Ираном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпосланник президента США Уиткофф и Кушнер провели в Берлине встречу с представителями Катара для обсуждения посредничества на переговорах Вашингтона и Тегерана.

В начале месяца иранская сторона сообщила о продолжении консультаций с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана. В сентябре Катар заявил о намерении возобновить переговоры между США и Ираном для урегулирования конфликта и открытия Ормузского пролива.