People: У Квентина Тарантино и его супруги родился третий ребенок

Tекст: Катерина Туманова

О рождении сына в семье 63-летнего режиссера и 43-летней модели сообщил журнал People. Имя малыша и точная дата его появления на свет не раскрываются.

Пара уже воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Лео и четырехлетнюю дочь Адриану. Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились в Израиле в 2009 году, но режиссер был занят проектом, и они расстались.

В 2016 году пара воссоединилась, а летом 2017 года они обручились. В ноябре 2018 года Квентин и Даниэлла поженились на скромной церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе.

Даниэла пошла по стопам своего отца, Свики Пика, израильской поп-звезды, известной как «Маэстро». Она и ее сестра Шарона выступали в дуэте под названием Pick Sisters, а позже Даниэла начала сольную карьеру.

В одном из интервью Тарантино отмечал, что отцовство не навредило его карьере, однако он хочет уделять семье больше времени. «Я не тороплюсь приступать к производству», – приводит слова режиссера Page Six.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тарантино признался в увольнении двух актрис из «Бесславных ублюдков». Он также назвал Голливуд фабрикой по производству безвкусной колбасы. Тарантино на съемках «Однажды в Голливуде» пригрозил Питту завершением карьеры.