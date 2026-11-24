Котировки Nvidia показали за сессию рост на 31,73% и закрылись на уровне 165,36 долларов за бумагу, передает ТАСС.
На пике торгов в понедельник акции Nvidia демонстрировали рост на 36,62%. В этот момент они торговались на уровне 171,5 долларов за штуку по данным торгов на 18:25 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров. Гендиректор Nvidia Хуанг вернулся в офис под аплодисменты сотрудников.
Газета The New York Times написала о поручении президента США вице-президенту Джей Ди Вэнсу предоставить руководству компании гарантии безопасности для возвращения Хуанга.
Американский лидер выразил надежду на возвращение бывшего генерального директора технологической корпорации на прежнюю должность.