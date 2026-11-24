Премьер Венгрии предложил отложить саммит ЕС из-за споров о бюджете

Tекст: Катерина Туманова

Мадьяр сообщил, что направил председателю Евросовета Антониу Коште «довольно длинное сообщение», в котором назвал переговоры в четверг и пятницу «совершенно бессмысленными», передает РИА «Новости».

По его словам, сторонам следует собраться в более благоприятное время, когда их позиции начнут сближаться, чтобы не устраивать «торги, как на базаре в Каире, Тунисе или Марракеше».

Венгерский премьер подчеркнул, что новое предложение Кошты по бюджету не является основой для переговоров и представляет собой шаг в неправильном направлении.

Ранее Мадьяр заявлял, что одобрит документ только при условии сохранения финансирования политики сплочения. Против сокращения этой статьи также выступал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В субботу председатель Евросовета представил проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы, предполагающий сокращение общих расходов на 215,8 млрд долларов по сравнению с планом Еврокомиссии. При этом резерв для Украины в размере 105,8 млрд долларов оставлен без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Франции Макрон получил от Кошты выгодные для Парижа уступки в новом бюджете Евросоюза. В начале месяца Фицо сообщил об угрозах ряда европейских лидеров лишить Братиславу средств из-за Украины. В октябре Мадьяр заявил о согласии Венгрии утвердить бюджет лишь при условии полного получения средств из фондов ЕС.