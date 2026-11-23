Tекст: Катерина Туманова

Руководитель Североатлантического альянса призвал государства-члены готовиться к возможным угрозам и обеспечивать бесперебойную работу жизненно важной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

«Мы должны укреплять устойчивость наших обществ. Это значит, что граждане должны быть уверены: свет не погаснет, дома останутся теплыми, больницы, транспорт и связь продолжат работать», – сказал Рютте на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

По утверждению генсекретаря, повышение устойчивости НАТО в конечном счете требует участия всего общества. Для этого необходимо вовлекать бизнес, различные институты, местные сообщества и граждан.

При этом он подчеркнул необходимость перенимать опыт у лучших, назвав Норвегию и Швецию государствами, показывающими наилучшие результаты на данном направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Рютте выразил уверенность в сохранении интеграции Украины в качестве долгосрочной цели НАТО. Во время выступления в Берлине Рютте по ошибке назвал Северную Корею партнером блока. Он также счел полностью неприемлемым возврат к границам 1997 года в Европе.