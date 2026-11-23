В Стамбуле после поисков не нашли подтверждений наличия львицы

Tекст: Катерина Туманова

Власти провинции Стамбул заявили, что специалистам не удалось найти никаких доказательств существования льва, которого искали в городе вторые сутки, а на видеозаписях запечатлено другое животное, передает РИА «Новости».

Поиски начались в воскресенье вечером после того, как житель деревни Ускумрукей сообщил, что якобы видел хищника возле жилого комплекса. Вскоре цель засекли с помощью тепловизионной камеры, однако поймать зверя не удалось.

Глава префектуры района Сарыер Мустафа Аксу рассказал, что специалисты обследовали около пяти гектаров с помощью беспилотников с тепловизорами.

«В результате поисковых работ никаких конкретных подтверждений наличия льва в этом районе не обнаружено», – говорится в заявлении руководства провинции.

Отмечается, что проанализированные записи с других ракурсов доказали отсутствие в районе льва или иного представителя подсемейства больших кошек. Ранее администрация запретила въезд в примыкающий к деревне Белградский лес, а Генпрокуратура Стамбула начала расследование инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правоохранительные органы и экстренные службы Стамбула расширили зону поисков сбежавшей львицы. Поиски замеченного в жилом районе животного затянулись более чем на 12 часов. Власти стамбульского района Сарыер попросили местных жителей не покидать свои дома на время работы экстренных служб.