В Мексике кот по кличке Мисифу спас хозяев от ограбления магазина

Tекст: Катерина Туманова

Инцидент произошел в районе Сан-Рамон вечером 7 ноября, пишет Mexico News Daily.

Мужчина в черной толстовке зашел в магазин и спросил у продавщицы Лидии о лекарствах. Вскоре он вернулся в маске и с надвинутым капюшоном, угрожая применить спрятанное в рюкзаке оружие, если ему не откроют кассу.

Когда злоумышленник приблизился к женщине, из-за прилавка выбежала ее дочь с котенком весом около 4,5 кг. Девушка схватила животное за шкирку и направила в лицо нападавшему. Кот выпустил когти, начал шипеть и царапать руки мужчины, заставив того отступить и сбежать из магазина.

Владельцы магазина передали записи с камер видеонаблюдения полиции, которая продолжает поиски подозреваемого. Пострадавшие попросили усилить патрулирование района для защиты местных жителей и бизнеса.

Котенок стал звездой соцсетей, его зовут борцом с преступностью в районе.

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