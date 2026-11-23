Захарова заявила о необходимости глобальной реформы ООН

Tекст: Катерина Туманова

Мария Захарова отметила, что идея глубоких преобразований в ООН возникла давно и связана с практикой ее функционирования, а не с последними международными форумами.

По ее словам, ООН постоянно менялась, в ней появлялись новые институты, докладчики и темы, однако параллельно некоторые страны пытались поднастроить организацию под собственные интересы, поделилась дипломат с радио «Комсомольская правда».

«И дозанимались, и поднастроили секретариат ООН до такой степени, что, по сути, эта организация теперь уже требует не плавного реформирования, а глобального. Уже нужен ремонт этой организации», – заявила Захарова.

Она напомнила, что капитальный ремонт секретариата ООН в Нью-Йорке уже проводился как инфраструктурный проект, но теперь необходимы изменения самой структуры.

По словам Захаровой, ООН создавалась после Второй мировой войны как уникальный механизм предотвращения Третьей мировой войны, однако этот механизм многие начали использовать не по назначению.

Она подчеркнула, что своими «неумелыми, грубыми, а порой просто агрессивными» действиями эти силы ломают и продолжают ломать организацию, поэтому вопрос о ее реформе и «ремонте» стал крайне актуальным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Захарова заявила о необходимости очистить все структуры ООН от «грязи и гнили» в рамках реформы.

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