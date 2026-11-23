Московские авиагавани имеют все необходимые ресурсы для обеспечения взлетно-посадочных операций и обслуживания пассажиров в сложных погодных условиях, передает РИА «Новости».
Во Внуково накоплен достаточный объем противообледенительной жидкости, а снегоуборочная техника готова к работе.
В Жуковском сформирован запас реагентов более чем на две недели.
«Проведена полная проверка спецтехники, наземный персонал прошел дополнительное обучение и переведен в режим повышенной готовности», – сообщили в авиагавани.
В Шереметьево пассажирам рекомендовали приезжать на рейсы заблаговременно.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что во вторник ожидается самый сильный снегопад сезона, при этом в Новой Москве и Подмосковье может выпасть до 40% месячной нормы осадков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Гидрометцентре сообщили о вероятном росте снежного покрова в Москве до 12 сантиметров. Столичный департамент транспорта закрыл сезон проката велосипедов и электросамокатов из-за ожидаемых осадков. На прошлой неделе ведомство рекомендовало горожанам пересесть на метро в связи с ухудшением погодных условий.