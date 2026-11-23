Москвич и его сын отдали мошенникам 37,7 млн рублей из-за замены домофона

Прокуратура: Мошенники похитили у семьи из Москвы 37,7 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве злоумышленники обманули 75-летнего пенсионера и его сына, похитив у них 37,7 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

Аферист позвонил пожилому мужчине под видом работника управляющей компании и попросил продиктовать код из смс якобы для замены домофона. Вскоре москвичу пришло уведомление об оформлении на его имя кредита. Мужчина рассказал об этом сыну, после чего они продолжили общение со злоумышленниками вдвоем.

Позже семье стали звонить лжесотрудники «Госуслуг» и псевдоправоохранители. Они сообщили о подозрительной активности и оформлении доверенности на постороннее лицо, после чего убедили потерпевших установить специальное приложение.

По видеосвязи мошенники узнали о вкладах и домашних сбережениях москвичей, пригрозили им уголовным преследованием и заставили передать имущество для декларирования. Мужчины несколько раз снимали деньги со счетов и отдавали их курьерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожилая жительница Москвы передала телефонным аферистам 2,9 млн рублей через почтовый ящик.

Также телефонные мошенники убедили жителя столицы принять участие в выдуманной секретной операции и похитили у него 225 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники под предлогом замены домофона выманили у москвича сбережения и ценности на сумму более 32 млн рублей.