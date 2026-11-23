Министр образования Молдавии Перчун исключил быстрый отказ от русского языка

Tекст: Денис Тельманов

«На данном этапе у нас есть это наследие, и процесс перехода не может произойти за одну ночь», – заявил Дан Перчун в эфире Радио Молдова, слова которого приводит ТАСС.

Министр признал, что отказ от русского языка является вопросом на «очень долгий срок» и в настоящее время эта дискуссия неперспективна. Перчун добавил, что для достижения цели он «больше верит в качественное преподавание румынского языка, в предметы на румынском языке и в открытие классов с обучением на румынском языке в русских школах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне бывший молдавский президент и глава оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил о провале политики молдавских властей по искоренению русского языка в стране.

В мае посол России в Кишиневе Олег Озеров назвал губительными попытки делить людей на основе языка в Молдавии.

В марте глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии.