Армия Ирана сбила американский беспилотник LUCAS над Персидским заливом

Tекст: Денис Тельманов

«Час назад силы ПВО армии Ирана… сбили американский беспилотник LUCAS, пролетавший в небе над водами Персидского залива, в восточной части Ормузского пролива», – передает РИА «Новости» заявление иранских военных со ссылкой на агентство Tasnim.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье противовоздушная оборона Корпуса стражей исламской революции Ирана сбила беспилотник MQ-1 армии США над восточной частью Ормузского пролива.

На прошлой неделе противовоздушная оборона армии Ирана уничтожила американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 над Ормузским проливом.

В тот же день Вооруженные силы США перехватили несколько ударных дронов, запущенных Корпусом стражей исламской революции Ирана в сторону военной базы США в Бахрейне.