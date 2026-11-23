МВД: В Курске водитель автомобиля Haval сбил двоих детей на пешеходном переходе

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла примерно в 18.25 на регулируемом перекрестке улиц Ольшанского и Заводской. Автомобиль Haval под управлением мужчины 1986 года рождения сбил пешеходов 2013 и 2020 годов рождения, сообщает УМВД по Курской области в Max.

Пострадавшие дети переходили проезжую часть по правилам. В результате наезда они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Нальчике водитель автомобиля Changan сбил на пешеходном переходе двух женщин.

В прошлом месяце в Южно-Сахалинске пожилой автомобилист совершил наезд на двух детей.

В октябре в Тюменской области мотоциклист наехал на переходивших дорогу по зебре несовершеннолетних.