EFE: У Канарских островов за день спасли более 700 мигрантов

Tекст: Вера Басилая

У острова Эль-Йерро были спасены пассажиры четырех лодок, еще две лодки перехватили у Тенерифе. На борту находились 733 человека, в том числе не менее 49 женщин и 29 несовершеннолетних, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

На Эль-Йерро прибыли четыре лодки с 433 мигрантами. Спасенные рассказали, что отправились в путь из Сенегала и Гамбии пять-восемь дней назад. Среди прибывших были граждане Сенегала, Гамбии, Гвинеи и Гвинеи-Бисау.

Две другие лодки со 150 пассажирами на каждой самостоятельно достигли побережья Тенерифе. Спасательные суда сопроводили их в порт Лос-Кристианос.

Отмечается, что за минувшие выходные у Эль-Йерро испанские службы спасли еще семь лодок с 429 мигрантами. Всего за последние три дня на Канарские острова прибыли 1162 человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе испанская береговая охрана за сутки спасла почти 1,5 тыс. нелегалов у берегов Канарского архипелага.

В сентябре морская служба Испании перехватила дрейфовавшее судно из Гамбии с беженцами.