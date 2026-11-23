Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство намерено модернизировать систему подготовки резервистов вооруженных сил, передает РИА «Новости». «Вводится короткий период подготовки до 42 дней для трех категорий: молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, отобранные для службы в армии, студенты, граждане в возрасте от 27 до 55 лет, не проходившие военную службу и не находящиеся в резерве», – заявили в пресс-службе Минобороны Молдавии.

Новые положения начнут применяться исключительно после завершения всех законодательных процедур.

В настоящее время в Молдавии предусмотрена срочная служба продолжительностью 12 месяцев, а также сокращенная трехмесячная служба для выпускников вузов, альтернативная и контрактная. Отсрочку или освобождение можно получить по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кишинев в первом чтении ратифицировал соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

В начале месяца Министерство обороны Молдавии разработало законопроект об обязанности находящихся за рубежом граждан вернуться в страну в случае мобилизации.

В прошлом месяце министр обороны республики Анатолий Носатый заявил о планах увеличить военные расходы страны до 0,7% ВВП в 2027 году.