NYT: Вэнс по поручению Трампа убедил руководство Nvidia вернуть Хуанга

Tекст: Алексей Дегтярёв

Совет директоров принял решение о возвращении руководителя после тайных переговоров с представителями американской администрации на минувших выходных. Гарантии отсутствия угрозы национальной безопасности со стороны генерального директора предоставил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет New York Times.

Глава государства лично подтвердил свое участие в разрешении ситуации вокруг руководства технологической корпорации.

«Я просто считал, что он должен управлять компанией, и не знал, что это окажет такое влияние», – заявил Трамп. По его словам, стоимость акций корпорации после объявления о возвращении руководителя выросла более чем на 30%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Nvidia решила довести до конца внутреннее расследование скандала из-за отношений Хуанга с подозреваемой в шпионаже женщиной.

В понедельник корпорация восстановила Хуанга в должности гендиректора.

До этого Трамп выражал надежду на возвращение бывшего генерального директора на прежнюю должность.