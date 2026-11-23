Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в воскресенье вечером на стадионе Etihad. В толпу было распылено неизвестное вещество, которое изначально приняли за слезоточивый газ. Очевидцы отметили «ужасный запах». С концерта эвакуировали около 12 тыс. зрителей, передает РИА «Новости».

В заявлении полиции Большого Манчестера уточняется, что симптомы, предположительно связанные с воздействием вещества, проявились у 89 человек.

Одну пострадавшую госпитализировали, остальные получили помощь на месте. В полиции заявили, что инцидент был единичным и дальнейшей угрозы общественной безопасности нет. О задержаниях пока не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Огайо около 60 человек пострадали при взрыве резервуара с химикатами.

Весной распыление слезоточивого газа на концерте Рики Мартина в Черногории привело к давке и отравлению десяти россиян.