Tекст: Вера Басилая

Министерство транспорта Израиля провело совещание, на котором обсуждался план возвращения авиаперевозчика, передает ТАСС. По данным телеканала, число рейсов сократится и составит до 42 в неделю.

В конце сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском аэропорту Табука. МВД Саудовской Аравии подтвердило, что причиной инцидента стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. В результате оба получили травмы. Власти ОАЭ ведут расследование произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США допустили возможное внешнее управление пилотом со стороны зарубежной организации.

Министр транспорта Израиля Мири Регев заявила о планах второго пилота совершить теракт при посадке в аэропорту Бен-Гурион.

В сентябре Flydubai приостановила полеты в Израиль после нападения на капитана экипажа.