Полиция Испании задержала лидера эквадорской террористической группировки

Tекст: Вера Басилая

Испанские правоохранительные органы задержали Уильяма Хофре Альсивара Баутисту по прозвищу Команданте Вилли, который руководит эквадорской преступной группировкой «Лос-Тигеронес», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию радиостанции CRE Satelital.

Операция готовилась несколько месяцев при участии эквадорской полиции, которая вела слежку за подозреваемым вместе с испанскими коллегами. Задержание прошло в отеле города Таррагона, где Баутиста находился на отдыхе с женой.

Задержанного обвиняют в тюремных расправах, заказных убийствах и вербовке европейских подростков. После депортации в Эквадор его планируют поместить в тюрьму «Эль-Энкуэнтро» в провинции Санта-Элена.

Группировка «Лос-Тигеронес» специализируется на наркоторговле и вымогательствах в провинциях Эсмеральдас, Гуаяс и Манаби. В 2026 году власти США внесли банду в список террористических организаций вместе с «Лос-Лобос» и «Лос-Чонерос».

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