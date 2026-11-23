Tекст: Валерия Городецкая

По итогам независимой экспертизы поддержку получат 732 проекта из 86 регионов России, общая сумма грантов составит 4 млрд 581 млн рублей. Сами победители планируют привлечь более 6 млрд 32 млн рублей в качестве собственного вклада, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Уровень софинансирования в 132% свидетельствует о качественном изменении подхода к реализации культурных проектов. Сегодня творческие команды приходят на конкурс не просто с интересными идеями, но и с пониманием того, как обеспечить их устойчивость, объединить вокруг них партнеров и привлечь дополнительные ресурсы», – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Больше всего поддержанных проектов представили Москва, Петербург, Белгородская область, Удмуртия и Челябинская область. Основная часть победивших инициатив исходит от некоммерческих организаций и муниципальных учреждений, а самыми популярными направлениями стали «Культурный код», «Место силы» и «Единство с судьбой России».

Среди победителей отмечены проекты по сохранению исторической памяти и поддержке современного искусства. В исторических регионах также пройдут новые мероприятия: в Донецке организуют фестиваль креативных индустрий «Звёзды над Донбассом», а в ЛНР создадут ремесленно-музыкальную лабораторию. До 7 декабря продолжается прием заявок на второй грантовый конкурс фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый грантовый конкурс.

В прошлом году в Москве подвели итоги пятнадцатого грантового конкурса.

В 2024 году фонд одобрил поддержку более тысячи проектов на сумму свыше 5 млрд рублей.