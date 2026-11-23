Handelsblatt: Завод Audi в Китае принес компании миллиарды евро убытков

Tекст: Денис Тельманов

Завод в китайском Чанчуне принес немецкому автопроизводителю Audi убытки на несколько миллиардов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt. По информации издания, только в этом году потери от работы предприятия составят около 500 млн евро. Сама компания отказалась раскрывать точные финансовые показатели.

Совместное предприятие Audi и китайской государственной автомобилестроительной компании FAW было основано в 2021 году. Завод был рассчитан на выпуск 150 тыс. машин в год, включая кроссоверы Audi Q6 и электромобили Audi A6 e-tron.

За текущий год предприятие выпустило лишь 10 тыс. автомобилей, что составляет менее 10% от плановой мощности. Выпускаемые модели оказались невостребованными на китайском рынке, так как создавались с ориентацией на европейского потребителя.

Предприятие работает всего два-три дня в месяц, за что получило среди сотрудников прозвище «завод-призрак». Ситуация вызывает серьезное недовольство у руководства материнского концерна Volkswagen Group.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий производитель автомобилей Audi ухудшил прогноз на год на фоне спада на рынке.

Руководство концерна Volkswagen Group потребовало заморозить заработную плату сотрудников чешского автопроизводителя Skoda Auto на период до 2030 года.

В сентябре ради снижения издержек немецкий автогигант Volkswagen запланировал дополнительно сократить около 4,1 тыс. рабочих мест на заводах дочерней компании Porsche.