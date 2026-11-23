Акционеры «Лукойла» одобрили выплату дивидендов в размере 535 рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сумма выплат составит 535 рублей на одну обыкновенную акцию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят по состоянию на 9 декабря 2026 года. Уставный капитал предприятия состоит из более чем 692 млн обыкновенных акций.

По итогам 2025 года суммарный размер выплат дивидендов компании составил 675 рублей на акцию, из которых 397 рублей пришлось на промежуточные, а 278 рублей – на финальные выплаты. За 2024 год акционеры суммарно получили 1,055 тыс. рублей на бумагу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре крупнейший акционер компании «Лукойл» Вагит Алекперов стал лидером рейтинга россиян по размеру полученных дивидендов.

В мае власти США продлили разрешение на обсуждение действий по зарубежным активам предприятия.

В прошлом году соучредитель и бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в размере около 10%.