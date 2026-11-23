Sputnik: Президент Армении отозвал послов из ряда стран и постпреда при НАТО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Своих постов лишились руководители дипломатических миссий в ряде государств Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки, передает Sputnik. В частности, отозвана Анаит Арутюнян, представлявшая интересы страны в Канаде, на Кубе, в Доминиканской Республике и на Ямайке.

Ованес Вирабян завершил работу в Аргентине, Чили и Перу, а Арман Акопян покинул пост посла в Израиле.

От исполнения обязанностей также освобождены посол в Греции и Албании Тигран Мкртчян и посол в Болгарии и Северной Македонии Цовинар Амбарцумян. Кроме того, должностей лишились постоянный представитель Армении при НАТО Арман Исраелян и постпред при Организации по запрещению химического оружия Виктор Биягов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Хачатурян назначил Самвела Мкртчяна послом республики в России.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил курс Еревана на сбалансированную внешнюю политику.

В феврале президент Армении пошутил о делегациях при включенном микрофоне во время официального обеда в Афинах.