Tекст: Валерия Городецкая

На предприятии вывели все установки на рабочий режим и начали перекачку сырья, передает ТАСС. «Мы начали работать, все установки вывели на режим. НПЗ приступил к выпуску и отгрузке продукции», – сказал источник на предприятии.

Перекачка нефти с терминала Oil Terminal в Констанце началась в субботу, приостанавливалась в воскресенье и продолжилась в понедельник. Теперь завод ожидает прибытия танкера, а также урегулирования вопросов между министерством энергетики Румынии и Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

Предприятие закрылось на ремонтные работы в октябре 2025 года, а затем фактически прекратило деятельность из-за американских санкций. В начале сентября суд уезда Прахова допустил завод к процедуре банкротства из-за долгов на сумму более 400 млн евро.

Завод обеспечивает переработку 21% нефти в Румынии и дает рабочие места более 500 специалистам. Всего в стране на «Лукойл» работают 3,5 тыс. человек, а сеть компании насчитывает около 300 автозаправочных станций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство финансов США приняло решение продлить лицензию на продажу международных активов «Лукойла».

В сентябре глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу сообщил об угрозе банкротства сотен местных предприятий из-за остановки румынского завода.

В марте власти Молдавии позволили компании реализовать запасы топлива для смягчения энергокризиса.