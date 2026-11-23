Tекст: Денис Тельманов

Как сообщается в канале мэрии в Max, контакт с такими купюрами способен нанести вред здоровью, поэтому жителям настоятельно рекомендовано не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, включая деньги.

Также не следует трогать забытые или бесхозные вещи в автобусах, магазинах, подъездах и на тротуарах. К потенциально опасным предметам относятся кошельки, карты, пакеты, коробки, игрушки, бутылки, телефоны, пауэрбанки и конфеты.

При обнаружении таких вещей необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112, четко описав находку и местоположение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Донецкой народной республике из больницы выписали мужчину после отравления найденной пятитысячной купюрой.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал жителей не прикасаться к подозрительным предметам на улице. В прошлом году в МВД призвали не трогать найденные бесхозные предметы.