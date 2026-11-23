В Стамбуле закрыли вход в лес из-за поисков сбежавшей львицы

Tекст: Валерия Городецкая

Поиски животного начались в воскресенье вечером после сообщения жителя деревни Ускумрукей, который заметил львицу возле жилого комплекса, передает РИА «Новости».

«Сейчас поиски с дронов ведутся в пяти разных точках в деревнях Бахчекей, Зекериякей и Демирджикей. Поиски не будут простыми, так как голодный лев может пройти путь в 35-40 километров», – заявил глава префектуры района Сарыер Мустафа Аксу.

Власти запретили въезд в Белградский лес, который вплотную примыкает к деревне. Генпрокуратура Стамбула начала расследование инцидента.

Местные жители выразили недовольство тем, что владелец животного до сих пор не установлен. Ускумрукей заселен состоятельными гражданами. Футболист клуба «Галатасарай» Абдулкерим Бардакджы поспешил опровергнуть слухи о принадлежности львицы ему.

В поисковой операции принимают участие сотрудники управления по охране природы и национальным паркам, жандармерия и представители мэрии Стамбула.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти стамбульского района Сарыер попросили местных жителей не покидать дома во время поисков животного. Поиски замеченной в жилом районе львицы затянулись более чем на 12 часов.

В прошлом году сбежавший лев напал на мужчину возле парка в Анталье.