Tекст: Денис Тельманов

Власти региона отработали алгоритм действий при обнаружении подозрительных объектов, в том числе с применением системы оповещения населения, сообщил глава Калининградской области в Max. «В регионе есть все силы и средства для защиты», – заявил Беспрозванных.

По его словам, в области проведена масштабная инвентаризация укрытий, которых достаточно для всех жителей. В настоящее время реализуется программа по их обустройству.

Глава региона поручил местным властям и управляющим компаниям разместить инструкции в подъездах, обеспечить беспрепятственный доступ в подвалы и обновить разметку.

Кроме того, Беспрозванных дал поручение ускорить расширение охвата системы оповещения совместно с региональным МЧС и министерством цифровых технологий. Планируется увеличить мощности службы 112 и провести учебные тренировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор региона сообщил о срабатывании системы оповещения из-за подозрительного объекта со стороны Литвы.

Беспрозванных заявил об отсутствии угрозы для снабжения Калининградской области после атаки беспилотников в Финском заливе.

В мае жители региона впервые с начала спецоперации на Украине получили оповещение об угрозе атаки БПЛА.