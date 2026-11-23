Tекст: Дарья Григоренко

Цена криптовалюты пошла вверх на фоне новостей о возвращении основателя корпорации в руководство, передает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

До публикации решения о повторном назначении Хуанга биткойн рос на 0,78% и находился на уровне 61,3 тыс. долларов. После появления информации рост ускорился на 6,21%, а цена достигла отметки 64,6 тыс. долларов.

К вечеру понедельника биткойн торговался на уровне 62,6 тыс. долларов. Курс криптовалюты Ethereum в это же время вырос на 2,69% и составил 1,7 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник совет директоров американской корпорации Nvidia проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора.

Стоимость акций компании на предварительных торгах в США после этого увеличилась на 31%.

Позднее корпорация решила довести до конца внутреннее расследование скандала из-за отношений Хуанга с подозреваемой в шпионаже женщиной.