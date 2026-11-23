RMF FM: Польша, ФРГ, Литва и Болгария расследуют поджоги объектов Starlink

Tекст: Денис Тельманов

В начале декабря делегации четырех стран проведут встречу для запуска работы совместной следственной группы. Объединение усилий позволит расширить возможности правоохранительных органов при расследовании нападений на телекоммуникационную инфраструктуру, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

Следователи уже установили причастность к инцидентам граждан Германии турецкого и сербского происхождения. Предполагается, что они могли действовать по заданию иностранной разведки. Новой группе предстоит выяснить состав, методы и заказчиков этой структуры.

В Германии задержаны несколько участников группы, включая предполагаемого организатора поджогов. Польская сторона планирует направить в Берлин европейский ордер на его арест.

Кроме того, в ближайшее время власти ФРГ должны принять решение о выдаче Варшаве двух подозреваемых в атаке на базу Starlink в Мазовецком воеводстве, с которой в сентябре начались инциденты на объектах связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца немецкие правоохранительные органы задержали гражданина Турции, подозреваемого в организации поджога терминала спутниковой связи Starlink на территории Польши.

В прошлом месяце заместитель начальника бюро криминальной полиции Литвы Саулюс Бригинас сообщил о задержании в Германии двух человек, пытавшихся поджечь оборудование Starlink на литовской территории.

В октябре неизвестные в масках подожгли 11 антенн компании SpaceX в районе Софии.