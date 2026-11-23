Суд отменил арест столичных квартир четы Блиновских по делу о банкротстве

Tекст: Денис Тельманов

Решение инстанции касается двух квартир площадью более 132 и около 59 квадратных метров в жилом комплексе «Донской Олимп» на улице Серпуховский Вал, а также четырех машиномест и двух кладовок, передает РИА «Новости».

Ранее перечисленное недвижимое имущество было конфисковано в пользу государства в рамках расследования уголовного дела блогера.

Обеспечительные меры на недвижимость наложили в феврале 2025 года по заявлению финансового управляющего Марии Ознобихиной.

В тот же период под арестом оказались земельные участки и здания в Подмосковье и Крыму, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также банковские счета, доли в компаниях и транспортные средства Алексея Блиновского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце элитный особняк блогера Елены Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства.

В прошлом месяце по решению суда в собственность государства перешли две принадлежавшие Блиновской квартиры стоимостью почти 200 млн рублей.

В сентябре апелляционный суд обязал организаторов марафонов блогера вернуть 168 млн рублей.