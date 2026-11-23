Tекст: Дарья Григоренко

Воздушное судно вылетело из румынского международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану около 09:55 мск и взяло курс на восток. Самолет двигался по траектории с запада на восток Черного моря и обратно, передает РИА «Новости».

Около 17:36 мск борт совершил посадку в воздушной гавани вылета. Общая продолжительность разведывательной миссии составила более семи часов.

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки, получив военную модификацию Artemis II. Этот борт регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных регионов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье источник в авиадиспетчерских службах сообщил о появлении американского самолета-разведчика Bombardier Artemis II в районе Калининградской области.

В субботу используемый странами НАТО для разведки самолет Saab 340B ISR почти пять часов летал над Черным морем.

На прошлой неделе Bombardier Artemis II совершил полет над акваторией Черного моря.