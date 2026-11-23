Индекс Nasdaq подскочил на 6,6% на фоне восстановления Хуанга в Nvidia

Tекст: Денис Тельманов

В первые минуты после начала торговой сессии индекс электронной биржи Nasdaq увеличился на 1497,16 пункта, или 6,62%, достигнув отметки 24 114,89 пункта, передает ТАСС.

Индекс S&P 500, включающий акции крупнейших американских компаний, прибавил 306,07 пункта, поднявшись на 4,43% до уровня 7216,46 пункта. В то же время промышленный индекс Dow Jones вырос на 1117,73 пункта, или 2,32%, составив 49 265,06 пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость акций корпорации Nvidia на предварительных торгах в США увеличилась на 31% после появления информации о восстановлении в должности главы компании Дженсена Хуанга.

В воскресенье власти Соединенных Штатов начали расследование в отношении предполагаемой китайской шпионки, состоявшей в романтических отношениях с руководителем предприятия.

В субботу индекс электронной биржи Nasdaq упал более чем на 5% на фоне скандала с отставкой генерального директора и масштабных сбоев в сетях.