Tекст: Валерия Городецкая

Бывший чиновник с 2001 по 2024 год занимал различные должности в сфере государственного строительного надзора Петербурга. Согласно материалам дела, в этот период он использовал свое служебное положение в корыстных целях и приобретал имущество, стоимость которого значительно превышала его законные доходы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Max.

Вопреки законодательному запрету на предпринимательскую деятельность, Захаров через доверенных лиц управлял строительными компаниями. При официальных доходах в 84 млн рублей общая стоимость незаконно приобретенных им активов превысила 1,5 млрд рублей.

По решению инстанции в доход Российской Федерации изъяты 35 земельных участков в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, восемь жилых и 31 нежилое здание, девять квартир, машино-место, восемь автомобилей, а также одно маломерное судно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Ставрополе принял к рассмотрению иск об изъятии имущества бывшего заместителя начальника главного управления МВД по региону Виталия Ченцова на 1,2 млрд рублей.

В сентябре прокуратура потребовала взыскать незаконно полученные активы на 1,4 млрд рублей с бывшего мэра Ессентуков Константина Скоморохина.

В апреле Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об изъятии активов бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на 1,6 млрд рублей.