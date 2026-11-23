«АвтоВАЗ»: Цена Lada Azimut станет известна 1 декабря

Tекст: Валерия Городецкая

«АвтоВАЗ» объявит цену нового кроссовера Lada Azimut в день официального старта продаж 1 декабря, передает РИА «Новости». «Цены на Azimut будут объявлены 1 декабря, в день старта всероссийских продаж автомобиля. К настоящему времени ни одно из предположений цены со ссылкой на дилерское сообщество не является верным», – сообщили в пресс-службе автоконцерна.

Президент компании Максим Соколов ранее отмечал намерение удержать стоимость новинки на 10% ниже по сравнению с автомобилями конкурентов в сопоставимых комплектациях.

Кроссовер Lada Azimut создан на платформе Vesta. На старте продаж машина будет оснащаться модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о превышении прошлогодних объемов производства автомобилей.

В четверг руководитель компании назвал 1 декабря датой старта продаж нового кроссовера Lada Azimut.

Глава концерна анонсировал выпуск не менее 20 тыс. кроссоверов в 2027 году.