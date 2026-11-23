Акции Nvidia подорожали на 31% из-за новости о восстановлении Хуанга в должности

Tекст: Дарья Григоренко

Акции Nvidia на предварительных торгах в США подскочили в цене на 31% на новостях о восстановлении Дженсена Хуанга в должности руководителя компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

К 17.11 мск акции росли в цене на 29,33%, до 162,35 доллара. В минувшую пятницу они подешевели на 14%, до 125,53 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп назвал возвращение Хуанга в Nvidia лучшим вариантом для Соединенных Штатов.

В тот же день совет директоров американской корпорации единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров.

На прошлой неделе он выразил готовность вернуться на пост руководителя в случае просьбы от совета директоров.