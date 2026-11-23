В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей следователи выявили публикации об ухудшении самочувствия детей, посещающих частное дошкольное учреждение на улице Татищева. Несколько воспитанников были госпитализированы, сообщает региональное управление СК в Max.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, изучают необходимую документацию и назначают экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего, а также точного количества пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидемиологическое расследование из-за случаев острой кишечной инфекции в частном детском центре Екатеринбурга.
Летом суд на 90 суток приостановил работу частного дошкольного учреждения в городе из-за массового заражения детей энтеровирусом.
Весной следователи начали расследование массового отравления в школе и детском саду Свердловской области.