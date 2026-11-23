Роспотребнадзор запросил у Казахстана данные о «валящем с ног вирусе»

Роспотребнадзор запросил у Казахстана информацию о вспышке неизвестного вируса

Tекст: Вера Басилая

Роспотребнадзор обратился к казахстанским коллегам для получения официальной информации о текущей эпидемиологической ситуации на фоне сообщений о массовом заражении неизвестным заболеванием, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее появилась информация, что в Казахстане более 10 тыс. человек заразились «валящим с ног вирусом». Отмечалось, что заболевание сопровождается высокой температурой, кашлем, болью в горле и сильной головной болью.

По данным министерства здравоохранения Казахстана, эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу в стране остается стабильной и соответствует сезонной норме. В ведомстве уточнили, что с 1 ноября в Алматы зафиксировано около 14 тыс. обращений с респираторными симптомами, госпитализированы порядка 2,8 тыс. детей.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы добавили, что рост числа обращений связан с ежегодным сезонным подъемом заболеваемости и тем, что родители привозят детей сразу в приемные отделения больниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об отсутствии в мире вирусов для новой пандемии.

Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора заявили о регистрации в России около 608 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю.

В прошлом году министерство здравоохранения Казахстана сообщило о выявлении в стране 30 случаев метапневмовируса.