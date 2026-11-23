Tекст: Валерия Городецкая

ДТП произошло на 160-м километре трассы в южном чилийском регионе Магальянес, где 67-летние супруги путешествовали в составе туристической группы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом, в котором находились россияне.

Цыпины получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Еще четверо участников аварии серьезно пострадали.

Отмечается, что бизнес погибших супругов ранее перешел в управление их сыну – предпринимателю Дмитрию Цыпину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье двое российских туристов погибли при столкновении туристического микроавтобуса с грузовиком в чилийском регионе Магальянес.

Позже посольство России в Чили подтвердило гибель двух граждан страны в результате дорожно-транспортного происшествия на юге страны.

Летом туристка из России погибла в результате дорожно-транспортного происшествия во Вьетнаме.