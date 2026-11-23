В Нидерландах обнаружили 13 участков с опасной концентрацией ПФАС

Tекст: Денис Тельманов

Для предотвращения угрозы жителям властям нужно срочно очистить загрязненную почву и водоемы, передает ТАСС со ссылкой на RTL Z. Однако из-за финансовых споров решения принимаются медленно.

По предварительной оценке, повышенное содержание ПФАС потенциально возможно примерно на 4 тыс. участков в Нидерландах.

Власти выделили 57 участков, требующих особого внимания. На 10 из них выявлена угроза для окружающей среды. Планы очистки готовы только для четырех территорий.

В Хелмонде стоимость очистки территории, где работала компания Custom Powders, оценивается более чем в 10 млн евро.

Большую часть расходов возьмет на себя правительство. В Зелхеме из-за загрязнения закрыт пруд.

ПФАС называют «вечными химикатами», так как они практически не разлагаются в природе. Их используют при производстве антипригарных покрытий, пищевой упаковки и одежды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Канберра предъявила иск в 1,4 млрд долларов за загрязнение армейских объектов «вечными химикатами».



