«Теперь при подаче документов на французскую визу нужно использовать фотографии на светло-сером или светло-голубом фоне. Снимки на белом фоне больше не принимаются», – заявили РИА «Новости» в АТОР со ссылкой на консульство.
В ассоциации пояснили, что это правило существовало и раньше, но до сих пор снимки на белом фоне на практике принимались. Фотография должна быть размером 35 на 45 миллиметров с высотой лица 32–36 миллиметров.
Кроме того, снимок должен быть цветным, четким, без теней и бликов и сделан не более шести месяцев назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-служба МВД сообщила о возможности отказа россиянам в выдаче загранпаспорта из-за несоответствующих фотографий.
Летом МВД сообщило о возможности использования цветных и черно-белых изображений для паспорта.