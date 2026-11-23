Tекст: Дарья Григоренко

Во время выступления на Парламентской ассамблее альянса в Берлине политик рассказывал о международных партнерах организации в Индо-Тихоокеанском регионе, однако запнулся и по ошибке упомянул КНДР, передает РИА «Новости».

«У нас есть сотрудничество с Австралией, Новой Зеландией, Северной… нет, не Северной… Южной, Южной Кореей», – сказал Рютте.

Оговорка генерального секретаря вызвала смех присутствовавших в зале. В действительности Североатлантический альянс развивает партнерские отношения с четырьмя государствами в Индо-Тихоокеанском регионе: Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал неприемлемым возврат альянса к границам 1997 года в Европе.

В сентябре глава организации посоветовал странам блока увеличить инвестиции в оборону на фоне серии инцидентов на военных заводах Европы.

В том же месяце генеральный секретарь поблагодарил Британию за роль ведущей силы в НАТО.