Гидрометцентр: В Москве до начала декабря сугробы могут вырасти до 12 см

Tекст: Денис Тельманов

«Снег, который ожидается в столице во второй половине дня, не растает до начала декабря из-за отсутствия положительной температуры на этой неделе. Поэтому высота снежного покрова может достигнуть высоты до 10–12 сантиметров», – заявил Голубев РИА «Новости».

Он отметил, что средняя высота снежного покрова для этих дней составляет семь сантиметров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве спрогнозировали облачную погоду с небольшими осадками в виде снега и температурой до плюс двух градусов.

Из-за ожидаемых снегопадов и похолодания столичный департамент транспорта закрыл сезон проката велосипедов и электросамокатов.

На прошлой неделе жителей столицы призвали воспользоваться метрополитеном в связи с ухудшением погодных условий и ожидаемым снегопадом.