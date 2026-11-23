Иран пригрозил ударить по американским базам в Европе в случае агрессии

Tекст: Денис Тельманов

«Для нас база США в Британии, Германии и Болгарии ничем не будет отличаться от американской базы в Бахрейне. Даже если территория какой-либо страны будет использоваться для действий против Ирана, она может стать целью в рамках ответа Ирана», – заявил Моктадаи в интервью агентству SNN.

Он добавил, что изначально европейские страны заявляли об отсутствии намерений присоединяться к курсу США, передает РИА «Новости». Однако позднее Вашингтон начал переговоры с рядом государств Европы об использовании их территорий и военных баз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Корпус стражей исламской революции нанес удары по двум американским военным базам в Бахрейне.

В среду истребители США нанесли удар по ракетной площадке Корпуса стражей исламской революции на иранском острове Кешм.

Во вторник американские вооруженные силы перехватили несколько ударных дронов, запущенных Корпусом стражей исламской революции в сторону военной базы США в Бахрейне.