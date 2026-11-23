Tекст: Дарья Григоренко

Возгорание произошло вечером в воскресенье на полуострове Форментор на севере Майорки, в муниципалитете Польенса. Огонь охватил более 200 га территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Балеарских островов.

«Команда из 57 сотрудников при поддержке двух вертолетов и двух самолетов-амфибий продолжает работу по сдерживанию лесного пожара в районе Виньес-де-Форментор, одном из самых любимых природных уголков Майорки. Пожар по-прежнему не потушен», – заявили в региональном правительстве.

К тушению также привлечены наземные подразделения и пожарная техника. Причины возникновения пожара пока не установлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лесной пожар в испанской провинции Авила уничтожил около 50 тыс. гектаров.

В июле более 115 тыс. человек покинули свои дома из-за масштабных лесных пожаров в Испании.

В том же месяце стремительное распространение огня в провинции Альмерия вынудило власти эвакуировать тысячу жителей.