Tекст: Дарья Григоренко

По состоянию на 16.34 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,22% по отношению к предыдущему закрытию, опустившись до 87,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Показатель оказался ниже 88 долларов за баррель впервые с 28 августа.

В то же время январские фьючерсы на марку WTI подешевели на 2,15%, их стоимость составила 81,62 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ написали о снижении мировых цен на нефть на фоне ожиданий профицита предложения.

В воскресенье аналитики компании «Эйлер» спрогнозировали продолжение падения стоимости сырья до конца года.

На прошлой неделе котировки Brent упали более чем на 4%.