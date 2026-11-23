Tекст: Валерия Городецкая

«Предположим, в нашей стране начнется крупномасштабный конфликт. Какие решения нам как правительству придется тогда принимать?» – приводит ее слова газета Algemeen Dagblad. К участию в учениях также приглашены депутаты нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Кабмин присоединится к проходящим раз в два года командно-штабным учениям НАТО, пояснил министр юстиции и безопасности Давид ван Вил. Сценарий предполагает постепенное обострение кризиса до возможного применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

В качестве примера ван Вил назвал гипотетическое прибытие 100 тыс. американских военных в порт Роттердама. В таком случае правительству придется экстренно освобождать железнодорожные линии для переброски войск, перекрывать магистрали и обеспечивать проезд скорой помощи.

С 2027 года в первую неделю октября в стране также будет ежегодно проходить Неделя устойчивости к кризисам для проверки выполнения договоренностей на практике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Нидерландов сообщили о проведении первого национального саммита по подготовке государства к кризисам и полномасштабному вооруженному конфликту.

В прошлом месяце командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявил о необходимости подготовки страны к крупномасштабному военному конфликту.

Министерство обороны Нидерландов анонсировало проведение масштабных учений по приему раненых.