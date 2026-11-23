Tекст: Денис Тельманов

Суд признал 32-летнего мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство, сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в Max.

По версии следствия, преступление произошло 8 ноября 2025 года. На прилегающей к ночному клубу территории осужденный открыл огонь из ружья по находившимся там людям, в результате чего один человек погиб, а второй получил ранения. Отмечается, что в непосредственной близости от жертв находились и другие граждане.

Стрелку назначено наказание в виде 18 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Кемеровской области вынес приговор жителям Прокопьевска за гибель пятерых подростков при пожаре в сауне.

В Кузбассе мать и отчима приговорили к тюремному заключению за издевательства над ребенком.

В прошлом году Центральный районный суд Кемерово арестовал устроившего стрельбу у ночного клуба мужчину.