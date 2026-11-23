Telegraph: Детские платья Елизаветы II выставили на аукцион за 8,5 тыс. долларов

Tекст: Денис Тельманов

«Детские платья Елизаветы II выставят на продажу», – пишет Telegraph. Вещи королевы и ее сестры изначально хранились у няни Клары Найт, а в 1946 году перешли ее семье. Какое-то время одежду выставляли в музее, пока в 2016 году ее не приобрел антиквар Дэниэл Хэдден в составе лота королевских памятных предметов, передает РИА «Новости».

Спустя пять лет Хэдден увидел по телевидению кадр, на котором маленькая Елизавета была одета в зеленое платье с ромашками из купленного лота.

Он подтвердил подлинность вещей и организовывал с ними выставки. Оценочная стоимость одежды варьируется от 787,1 доллара до 8,5 тыс. долларов.

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